Domani venti di burrasca in Piemonte e Lombardia

ROMA, 11 MAG - Dalle prime ore di domani venti di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, sui settori alpini di Piemonte e Lombardia, in locale estensione alle zone di valle e pianura. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Il veloce transito di una saccatura sull'Europa centrale, spiega l'avviso, tende a proiettare intense correnti nord-occidentali, nella prima parte della giornata di domani, sui settori alpini, con raffiche di fohen in caduta nelle valli e localmente in pianura, soprattutto sul versante piemontese e lombardo.