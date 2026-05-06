Domani scioperi e proteste contro riforma Istituti tecnici

ROMA, 06 MAG - Iniziative e proteste oggi, domani e l''8 maggio di alcune sigle sindacali e studentesche del mondo della scuola. Domani 7 maggio, studenti, docenti e personale Ata saranno in sciopero in tutto il paese contro la riforma degli istituti tecnici e professionali proposta dal Ministro Valditara. A Roma l'appuntamento è a piazza Santi Apostoli alle ore 10. "La riforma, presentata mesi fa, propone un taglio degli anni di scuola e delle ore di didattica. La formula proposta è quella del 4+2: quattro anni di scuola con materie e moduli dimezzati e due anni di ITS Academy, nella maggior parte dei casi private e a pagamento. Un passo in più verso l'aziendalizzazione sfrenata verso cui la scuola già da tempo stava andando. Ancora una volta la priorità è tagliare fondi all'istruzione - spiega Bianca Piergentili, coordinatrice regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio - questa riforma punta a ridurre le ore di insegnamento, diminuendo la formazione delle studentesse e degli studenti. Contro questa proposta studenti, docenti e personale Ata si sono già mobilitati in tante scuole del paese".