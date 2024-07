Domani primi interrogatori di Boraso e degli arrestati

VENEZIA, 18 LUG - Per l'inchiesta per corruzione a Venezia domani cominciano gli interrogatori di garanzia da parte del Gip Alberto Scaramuzza con la probabile presenza dei Pm Roberto Terzo e Federica Battaglini. Secondo procedura, i primi dovrebbero essere i due in carcere. Per l'imprenditore Fabrizio Ormenese è certo che l'interrogatorio si terra domani in carcere a Venezia. A seguire tocca a Renato Boraso, l'assessore comunale alla Mobilita detenuto a Padova, che però, vista la mole di carte da vagliare, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere e spostare la data di qualche giorno. Altro interrogatorio certo, per domani, è quello di Daniele Brichese, imprenditore finito ai domiciliari. Per gli altri sei indagati ai domiciliari ci sono cinque giorni di tempo. Per i sei in libertà ma interdetti dai pubblici uffici, per l'interrogatorio di garanzia ci sono 10 giorni. Dopo gli interrogatori, scatteranno le eventuali richieste al Tribunale del Riesame per le istanze di alleggerimento dei provvedimenti restrittivi, percorso già annunciato da alcuni.