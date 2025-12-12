Domani nessuna riunione sull'Ucraina a Parigi

PARIGI, 12 DIC - "No, domani non ci sarà nessuna riunione sull'Ucraina a Parigi": lo ha detto questo pomeriggio una fonte dell'Eliseo rispondendo alla domanda di un giornalista. Alla domanda se l'assenza di una riunione non sia sintomo di posizioni più lontane fra Europa, Ucraina e Stati Uniti, l'Eliseo ha escluso questa interpretazione: "No - ha detto uno dei consiglieri della presidenza - ci sono altri modi di parlarsi, che ci sono molte cose da fare e non si ha il tempo di viaggiare. D'altra parte oggi c'è stata già un'eccellente riunione fra i negoziatori ucraino e americano con i consiglieri per la sicurezza di Gran Bretagna, Francia e Germania".