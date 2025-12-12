Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Domani nessuna riunione sull'Ucraina a Parigi

AA

PARIGI, 12 DIC - "No, domani non ci sarà nessuna riunione sull'Ucraina a Parigi": lo ha detto questo pomeriggio una fonte dell'Eliseo rispondendo alla domanda di un giornalista. Alla domanda se l'assenza di una riunione non sia sintomo di posizioni più lontane fra Europa, Ucraina e Stati Uniti, l'Eliseo ha escluso questa interpretazione: "No - ha detto uno dei consiglieri della presidenza - ci sono altri modi di parlarsi, che ci sono molte cose da fare e non si ha il tempo di viaggiare. D'altra parte oggi c'è stata già un'eccellente riunione fra i negoziatori ucraino e americano con i consiglieri per la sicurezza di Gran Bretagna, Francia e Germania".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario