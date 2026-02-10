Domani Mattarella a Trento per inaugurare l'anno accademico

TRENTO, 10 FEB - Attesa all'Università di Trento per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitato a presenziare alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca universitaria centrale ad Alcide De Gasperi e all'inaugurazione dell'anno accademico 2025/26. Appuntamento domani alle 11 con lo svelamento della targa alla Buc. Poi, verso le 11.30, la cerimonia proseguirà all'Itas Forum. Oggi e domani mattina la biblioteca resterà chiusa in via straordinaria al pubblico. Nel dettaglio, la giornata di domani si aprirà alle 11 all'interno della Biblioteca universitaria centrale con l'intitolazione dell'edificio ad Alcide De Gasperi. Il rettore Flavio Deflorian svelerà una targa dedicata allo statista trentino, alla presenza del presidente della Repubblica e dei familiari di De Gasperi. Il momento dell'intitolazione sarà accompagnato dall'esecuzione degli inni nazionale ed europeo da parte della Corale dell'Università di Trento. Verso le 11.30, la cerimonia proseguirà nel vicino Itas Forum per la sessione solenne di inaugurazione dell'anno accademico 2025/26. Il tradizionale ingresso del corteo accademico, accompagnato dal canto del Gaudeamus Igitur, segnerà l'inizio ufficiale dell'inaugurazione. Dopo la relazione del rettore Flavio Deflorian, che dichiarerà aperto il nuovo anno accademico, prenderanno la parola le rappresentanze della comunità universitaria. Nell'ordine: Lorenzo Filippo Pastore, presidente del Consiglio studentesco, Helga Franzoi, presidente della Consulta del personale tecnico e amministrativo e Franco Bernabè, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. Il momento centrale della mattinata sarà affidato alla prolusione del professor Giuseppe Tognon, emerito di Storia dell'Educazione, che offrirà una riflessione sullo "spirito costituente" di Alcide De Gasperi.