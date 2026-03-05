Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Domani l'autopsia sulle due vittime del deragliamento del tram a Milano

AA

MILANO, 05 MAR - Si terrà domani mattina l'autopsia su Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, i due passeggeri che sono morti nel deragliamento del tram avvenuto venerdì scorso in via Vittorio Veneto a Milano. Oggi la procura, alla presenza dei legali del tranviere indagato per disastro ferroviario ed omicidio e lesioni colposi, e della compagna di Favia, rimasta ferita, ha conferito l'incarico ai suoi consulenti. Benedetto Tusa, il difensore del conducente, ha spiegato che il suo assistito è "provato, sta male. E' talmente scosso che non riesce a guardare le immagini" di quello che è accaduto. Per l'esame autoptico, l'avvocato, non ha nominato alcun esperto, riservandosi di farlo quando ci saranno gli accertamenti tecnici sulla scatola nera, sui sistemi di sicurezza e quant'altro. Inoltre, ha aggiunto, il suo cliente gli ha ripetuto "di aver avuto un malore". Tra i quesiti posti dai pm, oltre a quelli per ricostruire le cause della morte, anche uno per accertare se lo straniero abbia o meno segni particolari sul corpo. E questo, si ipotizza, per essere certi della sua identità - dopo lo scambio di persona per il quale è stato dato per morto un ferito - e per proseguire a cercare i suoi famigliari. Oggi pomeriggio, invece, la fidanzata di Favia, Flores Calderon, seguita dall'avocato Stefano Benvenuto, verrà sentita in una delle sedi della polizia locale di Milano, delegata a svolgere le indagini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario