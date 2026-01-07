Domani la graduatoria di Medicina, studio legale 'pronti i ricorsi'

ROMA, 07 GEN - Sarà pubblicata domani la graduatoria nazionale di Medicina su Universitaly, dopo la conclusione del semestre filtro e la pubblicazione dei risultati del secondo appello del 23 dicembre scorso. Gli studenti potranno verificare il proprio punteggio e l'assegnazione della sede nella propria area riservata. Tra i due appelli, di ncvembre e dicembre, sono stati promossi in Biologia oltre 21mila studenti, promossi in Chimica oltre 24mila partecipanti, promossi in Fisica oltre 11mila giovani. Nelle scorse settimane la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha dato via libera al decreto ministeriale per la composizione della graduatoria nazionale che delinea il perimetro per l'accesso. In graduatoria entrano studenti con sufficienze dirette, sufficienze reintegrate e crediti da recuperare. Intanto il pool legale Consulcesi & Partners annuncia di essere già al lavoro sui ricorsi contro il procedimento di accesso a Medicina, "a tutela di tutti gli studenti che risulteranno esclusi da una graduatoria ritenuta viziata da irregolarità note e non adeguatamente sanate". "Siamo di fronte a un paradosso senza precedenti: un accesso pensato per essere più aperto che finisce per selezionare in modo ancora più rigido. Il semestre filtro - afferma l'avvocato Marco Tortorella, che patrocina i ricorsi di Consulcesi & Partners - non è stato uguale per tutti, la frequenza è stata breve e spesso non in presenza, e si sono verificate violazioni dell'anonimato, fughe di notizie e quesiti errati o ambigui. La graduatoria - prosegue Tortorella - sarà costruita su regole cambiate in corsa e su un percorso che non ha garantito le stesse condizioni a tutti. In queste situazioni, chi non verrà ammesso ha fondati elementi per far valere i propri diritti davanti ai giudici amministrativi". Secondo Consulcesi & Partners, il nuovo modello di accesso, presentato come superamento del numero chiuso, ne riproduce gli effetti, "lasciando migliaia di studenti in un limbo e rischiando di inaugurare l'anno accademico con un ampio contenzioso". Un ricorso collettivo al Tar lo ha annunciato anche l'Unione degli universitari.