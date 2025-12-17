Domani incontro tra von der Leyen, Costa e gli agricoltori in marcia

BRUXELLES, 17 DIC - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e il commissario all'agricoltura Christophe Hansen, incontreranno domani mattina alcuni rappresentanti degli agricoltori che marceranno a Bruxelles. Lo si apprende a Bruxelles, dove sono attesi domani migliaia di agricoltori che sfileranno sulle strade della capitale belga per protestare contro le politiche europee, in particolare contro il bilancio a lungo termine (2028-2034), la nuova Pac e l'accordo con il blocco commerciale del Mercosur. La manifestazione avrà luogo mentre nella capitale belga si riuniscono anche i capi di stato e governo al vertice Ue. Ulteriori incontri con i rappresentanti dell'esecutivo europeo, sempre a quanto si apprende, dovrebbero tenersi nel pomeriggio, quando gli agricoltori in marcia - partiti la mattina dalla stazione Nord di Bruxelles - arriveranno nel quartiere europeo dove culminerà la protesta.