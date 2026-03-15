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Italia e Estero

Domani incontro tra Tajani e Rutte a Bruxelles

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BRUXELLES, 15 MAR - Domani mattina, a quanto apprende l'ANSA, il ministro degli Esteri Antonio Tajani avrà un bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte a Bruxelles, dove il titolare della Farnesina sarà impegnato anche nel Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dell'incontro con Rutte, tra i temi, ci si attende che ci sia la guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente.

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