Domani incontro tra Tajani e Rutte a Bruxelles

BRUXELLES, 15 MAR - Domani mattina, a quanto apprende l'ANSA, il ministro degli Esteri Antonio Tajani avrà un bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte a Bruxelles, dove il titolare della Farnesina sarà impegnato anche nel Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dell'incontro con Rutte, tra i temi, ci si attende che ci sia la guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente.