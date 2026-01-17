Giornale di Brescia
Domani in Iran riaprono le scuole, erano chiuse da una settimana

PARIGI, 17 GEN - Le autorità iraniane hanno deciso di riaprire le scuole a Teheran e in altre città domani, giorno feriale nel Paese. Le scuole erano chiuse dal 10 gennaio in risposta all'ondata di proteste nel Paese. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Isna. Anche gli esami programmati nelle principali università iraniane, che erano stati rinviati a causa delle manifestazioni, riprenderanno il 24 gennaio, ha aggiunto l'agenzia.

