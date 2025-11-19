Domani il primo appello del 'semestre filtro' per Medicina

ROMA, 19 NOV - E' previsto per domani il primo appello per il cosidetto semestre filtro di Medicina dopo la riforma dell'accesso alla facoltà. Il secondo appello è fissato il 10 dicembre. Le iscrizioni sono state aperte dal 30 ottobre al 15 novembre e lo saranno dal 21 novembre al 6 dicembre, rispettivamente per il primo e il secondo appello. I risultati degli esami saranno pubblicati entro il 3 dicembre per il primo appello e entro il 23 dicembre per il secondo. Ad ogni appello, tutti gli studenti potranno decidere liberamente quanti esami sostenere - uno, due o tutti e tre - in base alla propria preparazione e disponibilità. Indipendentemente dal numero di prove scelte, tutti i candidati dovranno presentarsi entro l'orario stabilito dall'Ateneo e rimanere in aula fino alla conclusione della terza prova, anche se si è scelto di sostenere un solo esame. Le tre prove riguarderanno le materie obbligatorie del Semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ciascun esame prevede 31 domande a risposta multipla o a completamento, una durata di 45 minuti e un ordine prestabilito delle prove (Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia). Il voto minimo per superare ogni prova è 18/30. Il punteggio sarà attribuito secondo criteri standard: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 per ogni risposta omessa, -0,1 per ogni risposta errata, con valutazione in trentesimi e arrotondamento all'unità solo in caso di superamento della soglia minima. È prevista la lode (+1 punto). Ogni studente ha la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta nel primo appello e di migliorare il proprio punteggio nel secondo appello, per uno o più esami. La rinuncia deve essere fatta entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dell'esame. Il voto della seconda prova - se positivo - sarà quello valido ai fini della carriera universitaria e della graduatoria nazionale unica per l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.