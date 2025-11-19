Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Domani il primo appello del 'semestre filtro' per Medicina

AA

ROMA, 19 NOV - E' previsto per domani il primo appello per il cosidetto semestre filtro di Medicina dopo la riforma dell'accesso alla facoltà. Il secondo appello è fissato il 10 dicembre. Le iscrizioni sono state aperte dal 30 ottobre al 15 novembre e lo saranno dal 21 novembre al 6 dicembre, rispettivamente per il primo e il secondo appello. I risultati degli esami saranno pubblicati entro il 3 dicembre per il primo appello e entro il 23 dicembre per il secondo. Ad ogni appello, tutti gli studenti potranno decidere liberamente quanti esami sostenere - uno, due o tutti e tre - in base alla propria preparazione e disponibilità. Indipendentemente dal numero di prove scelte, tutti i candidati dovranno presentarsi entro l'orario stabilito dall'Ateneo e rimanere in aula fino alla conclusione della terza prova, anche se si è scelto di sostenere un solo esame. Le tre prove riguarderanno le materie obbligatorie del Semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ciascun esame prevede 31 domande a risposta multipla o a completamento, una durata di 45 minuti e un ordine prestabilito delle prove (Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia). Il voto minimo per superare ogni prova è 18/30. Il punteggio sarà attribuito secondo criteri standard: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 per ogni risposta omessa, -0,1 per ogni risposta errata, con valutazione in trentesimi e arrotondamento all'unità solo in caso di superamento della soglia minima. È prevista la lode (+1 punto). Ogni studente ha la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta nel primo appello e di migliorare il proprio punteggio nel secondo appello, per uno o più esami. La rinuncia deve essere fatta entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dell'esame. Il voto della seconda prova - se positivo - sarà quello valido ai fini della carriera universitaria e della graduatoria nazionale unica per l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario