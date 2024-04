Domani il presidente della Cei sarà a Gorizia e Trieste

TRIESTE, 28 APR - Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà domani in visita in Fvg, prima a Gorizia e poi a Trieste. In mattinata terrà una lectio magistralis sul tema "Per la pace. Le risorse della Diplomazia umanitaria", al Polo goriziano dell'Università degli Studi di Trieste, nell'anno del centenario dell'Ateneo giuliano. Nel pomeriggio, su invito del Vescovo Enrico Trevisi, sarà a Trieste, alle 17.00, nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, in preparazione della 50/a Settimana sociale dei Cattolici in Italia che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio e avrà come tema "Al cuore della democrazia: partecipare tra storia e futuro". L'incontro con la comunità diocesana e cittadina di Trieste è pensato come un momento di preghiera e riflessione. L'incontro si concluderà con la preghiera preparata dal Vescovo Trevisi per la visita del Santo Padre Francesco a Trieste, a conclusione della Settimana Sociale, il 7 luglio prossimo.