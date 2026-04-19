Domani delegazione FdI al Cpr di Gjader, "smentire narrazione distorta"

ROMA, 19 APR - Domani una delegazione di Fratelli d'Italia si recherà in Albania per visitare il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gjader. "Sarà effettuata una verifica sul funzionamento dei centri", spiega la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione. "Vogliamo, con i fatti, smentire quella narrazione distorta e strumentale per cui queste strutture non funzionano o peggio sono un inutile spreco. Un progetto che funziona e che anzi rappresenta un modello per l'intera Europa". La delegazione sarà composta dai capigruppo di Camera e di Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan, dai vicepresidenti dei rispettivi gruppi parlamentari Augusta Montaruli, Raffaele Speranzon e Salvatore Sallemi, dal responsabile dell'Organizzazione, Giovanni Donzelli, dai deputati Sara Kelany, responsabile immigrazione e Francesco Filini, responsabile del programma e dal senatore Marco Lisei, capogruppo nella Commissione Affari costituzionali.