Domani da papa Leone tre donne ucraine vittime di torture

CITTÀ DEL VATICANO, 20 NOV - Ci saranno anche tre donne, Yuliia, Liudmyla e Olena, domani nella delegazione ucraina che incontrerà in udienza Papa Leone. "Sono donne che hanno subìto torture e sofferenze - ha spiegato questa sera l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, nel corso di una messa celebrata dal segretario di Stato vaticano al cardinale Pietro Parolin nella commemorazione dell'Holodomor - hanno mostrato una forza e una determinazione straordinarie riuscendo a superare prove disumane e a salvare se stesse e i propri cari". "Ognuna di loro - ha detto davanti alla platea di diplomatici tra cui il rappresentante degli Stati Uniti presso la Santa sede, Brian Burch - porta una storia unica di sofferenza e di lotta per la libertà e la dignità, ognuna può raccontare una storia di ritorno alla propria terra. Queste testimonianze le presenteranno domani al Santo Padre e diventeranno inevitabilmente parte del materiale probatorio del tribunale internazionale che giudicherà assassini e criminali di guerra, così come avvenne un tempo a Norimberga".