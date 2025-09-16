Domani commissari Ue annunciano misure contro Israele
epa12238563 EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, speaks with journalists at a Foreign Affairs Council at the EU Council in Brussels, Belgium, 15 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
AA
BRUXELLES, 16 SET - Domani il collegio dei commissari europei adotterà un pacchetto di misure su Israele. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. Tra i provvedimenti attesi per la situazione a Gaza c'è anche la sospensione della parte commerciale dell'accordo di associazione Ue-Israele. Le misure saranno presentati in conferenza stampa dall'Alta commissaria Kaja Kallas e il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti