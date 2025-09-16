Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Domani commissari Ue annunciano misure contro Israele

epa12238563 EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, speaks with journalists at a Foreign Affairs Council at the EU Council in Brussels, Belgium, 15 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
epa12238563 EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, speaks with journalists at a Foreign Affairs Council at the EU Council in Brussels, Belgium, 15 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
AA

BRUXELLES, 16 SET - Domani il collegio dei commissari europei adotterà un pacchetto di misure su Israele. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. Tra i provvedimenti attesi per la situazione a Gaza c'è anche la sospensione della parte commerciale dell'accordo di associazione Ue-Israele. Le misure saranno presentati in conferenza stampa dall'Alta commissaria Kaja Kallas e il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario