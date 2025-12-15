Domani aprono 'Colosseo' e 'Porta Metronia', stazioni-museo della metro C

ROMA, 15 DIC - Attese da anni, domani taglio del nastro per due nuove fermate della metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Saranno due stazioni-museo per valorizzare i reperti archeologici che la loro realizzazione ha riportato alla luce. Le stazioni apriranno al pubblico e saranno fruibili per romani e turisti a partire dalle 16, come annunciato nei giorni scorsi dal Campidoglio. La mattina ci sarà invece la visita del sindaco Roberto Gualtieri con i ministri delle Infrastrutture e della Cultura, rispettivamente, Matteo Salvini e Alessandro Giuli. A venti metri di profondità sotto via dei Fori Imperiali, la stazione Colosseo sarà il punto d'incontro tra la modernità nei trasporti e l'antichità romana, in cui la Capitale è immersa. Nei rendering trapelati in passato ha sempre colpito proprio l'anima museale: saranno esposti reperti archeologici recuperati negli scavi, con teche e ambienti dedicati alla valorizzazione del patrimonio. Non da meno sarà la fermata di Porta Metronia dove, grazie agli scavi, sono tornate alla luce le ex Caserme romane della prima metà del II secolo d.C. la cosiddetta "Domus del Comandante" e la casa del centurione con mosaici a vista. Le strutture sono state ricollocate dentro la stazione, ricostruite nella loro giacitura originaria: un unicum che ha attirato studiosi da tutto il mondo.