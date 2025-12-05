Giornale di Brescia
Domani alle 15 protesta degli editori a Più Libri, stand coperti

ROMA, 05 DIC - "Copriremo i libri per mezz'ora, a partire dalle 15, mettendo l'accento sul fatto che siamo contrari alle pubblicazioni" di Passaggio al Bosco. A confermarlo al'ANSA è Daniela Di Sora, fondatrice della casa editrice Voland, davanti al suo stand a Più Libri Più Liberi. Tra le case editrici che hanno espresso interesse a partecipare ci sono e/o, Fandango, Coconico press, Becco giallo, Playground, Momo, Caissa, Voland, Sur e Red Star Press. Come riportato da Repubblica, aderirà alla protesta anche Arena Repubblica Robinson. "Credo parteciperemo in moltissimi, quasi tutti, l'elenco si sta allungando - ha detto Di Sora -. Per quello che mi riguarda, l'errore vero è stato far conoscere questa minuscola casa editrice, di cui nessuno conosceva l'esistenza fino a ieri, al punto da farla assaltare da una moltitudine di giovani che si sono andati a comprare i libri. Questo francamente mi disturba, se fossero rimasti nel buio che li circondava sarei stata più contenta".

ROMA

