Domani al via il G7 dei ministri dell'Interno in Irpinia

ROMA, 01 OTT - Tutto pronto per la riunione del G7 Interni nell'Irpinia del ministro Matteo Piantedosi. Domani è atteso l'arrivo dei partecipanti nel luogo del summit, a Villa Orsini, nel comune di Mirabella Eclano. In serata ci sarà una cena di gala. Giovedì e venerdì i lavori, che si concluderanno con la conferenza stampa del titolare del Viminale. Parteciperanno al vertice i ministri Bruno Retailleau (Francia), Nancy Faeser (Germania), Yvette Cooper (Regno Unito), Lisa Monaco Adam Hunter (Stati Uniti), Dominic Leblanc (Canada) e Youshinobu Kusunoki (Giappone). Presenti anche il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas la commissaria agli Affari interni dell'Unione, Ylva Johansson, i ministri di Libia ed Algeria (Imad Mustafa Trabelsi e Brahin Merad), oltre ai direttori di Unhcr (Filippo Grandi), Iom (Amy Pope), Interpol (Jurgen Stock) e Unodc (Ghada Waly). La prima sessione dei lavori, la mattina del 3 ottobre, sarà aperta dall'intervento di Piantedosi e si concentrerà sul tema della sicurezza in relazione agli scenari internazionali in continua evoluzione. La seconda sessione prenderà il via nel primo pomeriggio con un confronto sulla sicurezza nella sua dimensione cyber e sul tema delle crypto valute. Prevenzione e contrasto delle reti criminali internazionali responsabili della diffusione delle droghe sintetiche, in particolare del Fentanyl, saranno i temi al centro della terza sessione. Sarà poi dedicata ai rischi e alle opportunità nei campi di applicazione dell'Intelligenza Artificiale la 'cena di lavoro' che concluderà la giornata. Nel corso della sessione del 4 ottobre, alla quale parteciperanno anche ministri di Paesi terzi, si parlerà di flussi migratori, e in particolare delle strategie di contrasto al traffico di esseri umani. In occasione del G7, il ministro dell'Interno incontrerà domani mattina in prefettura, ad Avellino, i sindaci dei comuni della provincia.