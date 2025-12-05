Domani a Bari nave Life Support di Emergency con 120 migranti

BARI, 05 DIC - Arriverà nel porto di Bari domani 6 dicembre, alle 9.30, la nave di ricerca e soccorso Life Support di Emergency con 120 migranti a bordo tratti in salvo nella notte fra il 2 e il 3 dicembre in due distinte operazioni nelle acque internazionali della zona Sar libica. Lo annuncia Emergency, spiegando che i salvataggi "hanno interessato due gommoni sovraffollati, sprovvisti di dispositivi di sicurezza come i salvagenti e inadatti ad affrontare la traversata del Mediterraneo". A bordo ci sono 58 uomini, 31 donne, 23 minori non accompagnati e otto accompagnati. "Le persone soccorse sono molto provate, debilitate e disidratate - spiega Serena Buzzetti, medical team leader a bordo della Life Support - molte soffrono a causa del mare mosso, alcune sono state visitate e trattate dal nostro personale sanitario. Ci sono inoltre diverse persone fragili, penso innanzi tutto alle sette donne incinte di cui una al settimo e una all'ottavo mese di gravidanza, che avrebbero bisogno il prima possibile di un controllo ginecologico approfondito, e agli otto bambini, di cui la più piccola ha solo due mesi". Il primo intervento, complicato dal mare mosso e dell'oscurità, ha permesso di portare in salvo 32 uomini - dei quali sette sono minori non accompagnati e tre bambini che viaggiano con almeno un familiare - e 15 donne, tra cui tre bambine accompagnate e due donne in stato di gravidanza. Il secondo soccorso, invece, ha riguardato 73 persone, 57 uomini e 16 donne. Fra loro ci sono 14 minori non accompagnati e un bambino accompagnato, due ragazze che viaggiano da sole e una bambina accompagnata, oltre a cinque donne incinte. I migranti provengono da Gambia, Guinea Bissau, Nigeria, Sud Sudan, Niger, Senegal, Camerun, Ghana e Costa D'Avorio.