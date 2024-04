Domani 100 anni di Economia UniTs, interrogazioni e commedia

TRIESTE, 14 APR - Gli studi economici dell'Università di Trieste compiono 100 anni, un secolo dalla nascita della prima Facoltà dell'Ateneo, oggi diventata Deams Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti". Il compleanno sarà festeggiato domani raccontando un percorso di crescita, innovazione e impegno costante nella ricerca e nella didattica al servizio di tutti gli studenti e le studentesse, del territorio e di quella che all'Università chiamano "comunità". E visto che studio significa anche esami, per restare fedele alla propria storia, l'evento celebrativo sarà articolato in un grande appello d'esame con studenti ma tutti rigorosamente "fuori corso", e con "interrogazioni". Nella prima parte si svolgerà una Tavola Rotonda, coordinata da Guido Bortoluzzi, docente di Economia e Gestione delle Imprese, in cui cinque Alumni/e di successo verranno appunto "interrogati" sui cambiamenti della società, dell'economia, del mondo finanziario e della cultura che più hanno impattato sulle aziende in cui lavorano, quali sfide hanno incontrato e come le hanno affrontate. Sono Thomas Baumgartner, Presidente di FERCAM SpA (Italia); Renata Casaro, Head of Investor Relations in Schaeffler (Germania); Giancarlo Fancel, Country Manager Italy & CEO Generali Italia; Giampaolo Viseri, CEO di Allianz Global Life (Irlanda); Sarah Zoi, Federal Reserve System (USA). Nella seconda parte un giornalista e scrittore "interrogherà" Francesco Magris, docente di Economia Politica, su alcuni dei principali temi di attualità economica. Infine, sarà rappresentata una commedia in atto unico "Appello... per fuori corso", scritta appositamente per il centenario della facoltà, in cui un professore - l'attore Adriano Giraldi - interrogherà una studentessa (molto) fuori corso, la decana delle attrici triestine Ariella Reggio.