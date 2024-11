Dolomiti Supeski festeggia i 50 anni

BOLZANO, 14 NOV - È alle porte la stagione 2024-25 di Dolomiti Superski che scandisce il mezzo secolo di vita del consorzio. Esattamente oggi 50 anni fa, a Brunico, in Alto Adige, sei rappresentanti di altrettanti consorzi di impianti a fune delle Dolomiti apponevano la propria firma in calce all'atto costitutivo dell'Associazione Superski Dolomiti. Erano senz'altro convinti di ciò che stavano facendo, ma probabilmente non immaginavano lo sviluppo che ha conosciuto l'organizzazione. Mentre nelle varie zone sciistiche delle Dolomiti, le temperature sono calate e molti sistemi di innevamento programmato sono già al lavoro, in attesa della prima grande nevicata utile, nelle dodici valli di Dolomiti Superski si celebra il compleanno tondo tondo del comprensorio dolomitico, ciclo che si concluderà il 23 dicembre in Alta Badia. La nuova stagione invernale avrà tradizionalmente inizio l'ultimo sabato di novembre, il giorno 30, con le prime aperture in sei comprensori. Come ogni anno, a seconda delle condizioni meteo e di innevamento, singoli impianti potranno iniziare la stagione già qualche giorno prima. Come ogni anno, le 130 società funiviarie consorziate in Dolomiti Superski hanno investito cospicue risorse per poter garantire ai propri utenti un servizio alta qualità. Sono per tanto numerosi gli impianti di risalita obsoleti che sono stati rimpiazzati da impianti moderni con maggiori standard di confort e sicurezza, mentre gli impianti di innevamento sono stati aggiornati e ammodernati in numerose località, così da poter garantire la sciabilità e l'alta qualità delle piste durante tutta la stagione, ottimizzando al contempo l'impiego delle risorse. In totale, per la stagione invernale 2024-25 sono stati investiti oltre 100 milioni di euro.