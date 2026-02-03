Dodici palestinesi entrati a Gaza ieri da Rafah, negato ingresso ad altri 30

TEL AVIV, 03 FEB - Nel primo giorno di apertura del valico di Rafah è stato negato l'ingresso a 30 palestinesi che hanno cercato di tornare nella Striscia. Il ministero dell'Interno palestinese ha affermato che 12 persone sono entrate a Gaza dall'Egitto, mentre un servizio del canale televisivo qatariota Al-Araby ha riferito che "30 dei 42 palestinesi che volevano rientrare nella Striscia sono stati rimandati sul lato egiziano".