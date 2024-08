Dodicenne umiliato dal branco,sindaco Vieste 'recuperare valori'

(V.'Dodicenne umiliato dal branco nel Foggiano ...'delle 12: 32) VIESTE, 10 AGO - "Monitoriamo la situazione con i servizi sociali e i carabinieri. Stiamo convocando in Comune genitori e minori per capire l'accaduto e attivare eventuali percorsi. Bisogna recuperare i valori". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti commentando la notizia del dodicenne bullizzato da un gruppo di coetanei che lo hanno fatto inginocchiare, schiaffeggiato e deriso riprendendo la scena con gli smartphone e diffondendo il video nelle chat. "I ragazzi - ha aggiunto il primo cittadino - non sono più educati ai sentimenti. Ed è un compito che spetta anzitutto alle famiglie. Così come è importante educare i ragazzi al corretto utilizzo dei social".