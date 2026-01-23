Giornale di Brescia
Documento dell'Ue, 'per ricostruzione Ucraina 800 miliardi'

BRUXELLES, 23 GEN - Ottocento miliardi di dollari in 10 anni per la ricostruzione in Ucraina. E' quanto prevede un documento redatto dalla Commissione dal titolo "Roadmap per la prosperità dell'Ucraina: una visione per l'Ucraina 2040". Il documento, anticipato da Politico e confermato all'ANSA da fonti europee, fornisce un quadro del post-guerra in Ucraina. "La ricostruzione rappresenta un'opportunità unica per costruire un'economia del futuro, resiliente, digitalizzata e posizionata tra i mercati in più rapida crescita al mondo. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà la mobilitazione di capitali significativi", si legge nel testo.

