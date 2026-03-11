Giornale di Brescia
Documenti, Starmer informato dei rischi della nomina di Mandelson

LONDRA, 11 MAR - Il premier britannico Keir Starmer era stato avvertito sui "rischi" legati alla nomina ad ambasciatore negli Usa di Peter Mandelson, a causa dei suoi (non ignoti) rapporti passati di stretta frequentazione con il defunto faccendiere pedofilo americano amico di vip e potenti Jeffrey Epstein. Lo conferma uno dei documenti che il governo è stato costretto a pubblicare a partire da oggi sugli scambi di messaggi e di rapporti avvenuti transitati per Downing Street al tempo della designazione.

LONDRA

