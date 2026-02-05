Docente via dalle graduatorie, condannata la preside di Caivano

NAPOLI, 05 FEB - Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato la dirigente scolastica dell'istituto Morano di Caivano (Napoli) Eugenia Carfora, che con la sua storia ha ispirato la fiction "La Preside": la dirigente dovrà pagare ad un docente la somma di circa 16mila euro, quale perdita del vantaggio economico, conseguente al decreto di depennamento del docente dalle graduatorie per le supplenze. Un decreto adottato dalla dirigente scolastica Carfora ma dichiarato illegittimo dal Tribunale di Napoli Nord. Ad assistere la docente nel ricorso gli avvocati Pasquale e Pietro Marotta. La vicenda risale all'ottobre 2022, quando il docente - è l'8 ottobre - viene chiamato a fare una supplenza al Morano, dove gli viene chiesto di presentare entro un paio di giorni, il 10 ottobre documenti attestanti i titoli di studio. L'insegnante si accorge di aver smarrito la pergamena di laurea, e così consegna la denuncia di smarrimento della stessa insieme al certificato di laurea e del diploma; la segreteria del Morano archivia però la pratica di supplenza suggerendo al docente di accettarne altre. Ed infatti il 12 ottobre l'insegnate firma un contratto a tempo determinato con l'istituto superiore Piscopo di Arzano, contratto che però viene risolto in quanto nel frattempo, il 18 ottobre, la segretaria del Morano comunica al docente il decreto adottato dalla Carfora che dispone per l'insegnante il depennamento per tutte le classi di concorso e tutti i posti di insegnamento di ogni ordine e grado di istruzione. Il docente, proprio a causa del decreto, perderà alla fine diverse supplenze nell'anno scolastico 2022-2023 e non sarà chiamato da alcuna scuola l'anno successivo. Il tribunale civile di Napoli Nord, in funzione di lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo il decreto della Carfora legittimo per l'anno 2022-2023, e illegittimo per tutti gli altri anni successivi, compreso il 2023-2024.