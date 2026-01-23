Giornale di Brescia
Docente su Ig, 'ProPal interrompono incontro all'Università di Bergamo'

MILANO, 23 GEN - "Un piccolo gruppetto di persone, con kefiah multicolori, hanno appena interrotto l'incontro, organizzato dalle associazioni studentesche della @unibergamo, a cui partecipo assieme alla collega Federica Origo e a Giorgio Gori". A scriverlo sul proprio profilo Instagram, in tempo reale, è stato il professor Michele Boldrin, docente di Economia all'università di Washington. "Il gruppetto - continua il post del docente - si è sentito in diritto di interrompere, accusarci di sionismo (mi si permetta il sorriso), ripetere qualche slogan trito, incluso sparare a ogni sionista (verbatim), ed andarsene. Ecco, se si fossero fermati li avrei invitati a dibattere ed avrei cercato di fargli comprendere che, nella loro apparente esaltazione egotica, stronzate del genere danneggiano e riducono il già piccolo supporto alla causa palestinese. Ma se ne sono andati tronfi ed urlanti. Peccato, per i palestinesi, avere supporter del genere: fanno solo danni". Il tema dell'incontro era il flusso in uscita dei giovani, specialmente laureati, italiani.

