'Dna compatibile con Sempio ma risultato non affidabile"

MILANO, 04 DIC - Dai calcoli biostatistici "con supporto moderatamente forte/forte e moderato" il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio ma non è stato possibile "addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto". Così nella perizia depositata nell'incidente probatorio sul caso Garlasco, come anticipata dal Tg1. Tuttavia, secondo la genetista Denise Albani, che parta di aplotipo "misti parziali", per la quantità e le condizioni del materiale biologico su cui si è lavorato non è stato possibile giungere a un risultato che fosse "certamente affidabile"