Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Dna compatibile con Sempio ma risultato non affidabile"

AA

MILANO, 04 DIC - Dai calcoli biostatistici "con supporto moderatamente forte/forte e moderato" il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio ma non è stato possibile "addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto". Così nella perizia depositata nell'incidente probatorio sul caso Garlasco, come anticipata dal Tg1. Tuttavia, secondo la genetista Denise Albani, che parta di aplotipo "misti parziali", per la quantità e le condizioni del materiale biologico su cui si è lavorato non è stato possibile giungere a un risultato che fosse "certamente affidabile"

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario