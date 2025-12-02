Dmitriev, è 'un giorno importante per la pace'

MOSCA, 02 DIC - E' un "giorno importante per la pace". Così Kirill Dmitriev, consigliere per la cooperazione economica con l'estero di Vladimir Putin e tra i principali negoziatori per Mosca, ha commentato l'incontro in programma tra poche ore a Mosca tra una delegazione americana e il presidente russo. "Giorno importante per la pace, la squadra che ha realizzato l'accordo di pace del presidente Trump per Gaza sarà a Mosca per fare avanzare il programma di Trump per la pace in Ucraina", ha scritto Dmitriev sul suo account X. Oltre all'inviato speciale Usa Steve Witkoff, dunque, è possibile che la delegazione americana comprenda il genero del presidente Jared Kushner.