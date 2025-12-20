Giornale di Brescia
Dmitriev, 'costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner'

(v. servizio delle ore 19.11) ROMA, 20 DIC - "L'inviato di Mosca ai colloqui a Miami sull'Ucraina, Kirill Dmitriev, ha definito costruttivi i colloqui con l'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense, Jared Kushner". Lo riportano le agenzie russe Ria Novosti e la Tass. "Le discussioni procedono in modo costruttivo", ha detto Dmitriev ai giornalisti russi, aggiungendo che ha annunciato che i colloqui sull'Ucraina a Miami proseguiranno anche domenica

ROMA

