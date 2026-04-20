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Dl sicurezza: sfuma emendamento in commissione, rischio muro opposizioni

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ROMA, 20 APR - E' ripresa la riunione delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera sul dl sicurezza, ma l'atteso emendamento di modifica della norma che prevede un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario non è stato presentato. Ad evidenziarlo, per primo, ai parlamentari è stato lo stesso presidente della commissione Giustizia Ciro Maschio (FdI). L'ipotesi di una modifica da presentare in commissione, ha perso quota anche in considerazione del possibile muro delle opposizioni sul provvedimento nel suo insieme e dei tempi troppo stretti. Sul tappeto resta l'ipotesi di un nuovo decreto in Cdm che si limiterebbe ad abrogare la norma contenuta nel provvedimento sulla sicurezza, e la possibilità di lavorare attraverso decreti attuativi.

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