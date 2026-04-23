Dl sicurezza: Mantovano 'coperture per decreto ad hoc ci sono'

ROMA, 23 APR - "Non è una norma sugli avvocati, è una norma di aiuto al migrante che ha scelto liberamente la procedura di rimpatrio assistito. Un aiuto per risolvere eventuali difficoltà burocratiche, un po' come chi presenta la dichiarazione dei redditi con l'aiuto del Caf o a un qualsiasi professionista. Quindi gli avvocati non c'entrano. Le coperture ci sono. Domani ci sarà il Cdm". Così il sottosegretario Alfredo Mantovano a margine della cerimonia al Quirinale per il 70 anni della Consulta parlando del decreto sicurezza.