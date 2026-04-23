Dl Sicurezza: Amoroso, 'potrebbe arrivare all'esame della Consulta'

ROMA, 23 APR - "È una normativa che potrà venire, in ipotesi, all'esame della Corte. È un problema proprio attuale, non spingetemi a dire qualcosa che sarebbe un'anticipazione". A dirlo il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, rispondendo a una domanda in merito al Dl sicurezza al termine della cerimonia per i 70 anni della Corte costuzionale.