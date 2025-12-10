Giornale di Brescia
Diwali, la festa indiana delle luci, è patrimonio dell'Umanità Unesco

NEW DELHI, 10 DIC - Diwali, la festa indiana delle luci, è stata aggiunta oggi alla lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, nel corso della riunione del Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito al Forte Rosso di New Delhi per esaminare decine di candidature da 78 diversi paesi. L'annuncio è stato accolto dal premier Modi come un "riconoscimento dell'anima della nostra civiltà". Diwali, nota anche come Deepavali, è una delle festività più importanti e seguite dell'induismo, ma anche dal sikhiso e del giainismo. Nel felicitarsi per il riconoscimento, Narendra Modi ha detto che la festa "è fortemente legata alla nostra cultura e filosofia. L'inserimento nella lista del patrimonio culturale immateriale contribuirà a rinforzarne la popolarità in tutto il mondo".

