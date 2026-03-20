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Diversi feriti su un volo in atterraggio a Sydney per una turbolenza

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ROMA, 20 MAR - Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un volo della Delta Airlines da Los Angeles a Sydney è stato colpito da una forte turbolenza. Lo riporta la Bbc spiegando che quattro assistenti di volo sono rimasti feriti, mentre nessun passeggero ha riportato lesioni, ha precisato la compagnia. Il servizio di ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato di aver visitato in totale cinque pazienti e di averne trasportati tre in ospedale con lesioni lievi, tra cui mal di schiena e mal di testa. Si tratta dell'ultimo episodio di aerei colpiti da turbolenze, e gli esperti affermano - ricorda il media britannico - che il cambiamento climatico è un fattore determinante.

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