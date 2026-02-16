Ditta edile danneggia albero monumentale, 10mila euro di multa

BOLOGNA, 16 FEB - Una sanzione di 10mila euro per aver danneggiato un albero monumentale nel Ferrarese. E' quanto dovrà pagare una azienda edile con sede nella provincia di Modena, in seguito agli accertamenti del nucleo carabinieri Forestale di Portomaggiore (Ferrara). L'intervento, scaturito dalla segnalazione di alcuni volontari delle guardie ecologiche, ha riguardato un esemplare di Roverella (Quercus Robur) nel Comune di Argenta e censito fra gli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna. Gli approfondimenti, che hanno avuto termine nei giorni scorsi, sono partiti dai segni di sfregamento ritrovati sull'apparato radicale della pianta, compatibili con quelli impressi sul terreno circostante dal passaggio di un mezzo meccanico. Non a caso, dalle informazioni raccolte sul posto, è risultato che nei giorni precedenti il sopralluogo c'era stato un intervento di pulizia sulle sponde del canale, effettuato da una ditta commissionata dal Consorzio di Bonifica. Sia le lesioni alle radici della pianta, sia la causalità collegata all'utilizzo di macchine operatrici sono stati, quindi, confermati dalla perizia affidata ai tecnici dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ente forestale competente. In conseguenza dell'intervento che i carabinieri definiscono "maldestro" è scattata la sanzione pecuniaria di 10mila euro nei confronti della ditta esecutrice.