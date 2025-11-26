Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Dissequestro alla Torre dei Conti, al via lavori sicurezza

AA

ROMA, 26 NOV - Dissequestrata una parte delle aree del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, parzialmente crollata lo scorso 3 novembre causando la morte di un operaio. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno notificato al dirigente della Sovrintendenza capitolina il dissequestro di parte delle aree del cantiere. Al via i lavori di messa in sicurezza della Torre al centro della Capitale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario