Dissequestro alla Torre dei Conti, al via lavori sicurezza
ROMA, 26 NOV - Dissequestrata una parte delle aree del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, parzialmente crollata lo scorso 3 novembre causando la morte di un operaio. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno notificato al dirigente della Sovrintendenza capitolina il dissequestro di parte delle aree del cantiere. Al via i lavori di messa in sicurezza della Torre al centro della Capitale.
