Dissenso alla guerra in Ucraina, sanzionata cantante russa

ROMA, 19 NOV - Il tribunale di Mosca ha inflitto una sanzione amministrativa di 50.000 rubli (poco più di 500 euro) alla cantautrice russa Monetocka (Elizaveta Girdimova, dichiarata dal Ministero della giustizia russo come 'agente straniero') per violazione delle norme che regolano l'attività degli agenti stranieri. Lo ha comunicato il tribunale all'agenzia Tass. "Il tribunale distrettuale Basmanny di Mosca ha riconosciuto Gyrmidova colpevole di aver commesso un illecito amministrativo, previsto dalla parte 2 dell'articolo 19.34 del Codice amministrativo della Federazione Russa (mancata o tardiva presentazione da parte di un agente straniero all'autorità competente delle informazioni previste dalla legislazione della Federazione Russa sugli agenti stranieri) e le ha inflitto una sanzione amministrativa pari a 50 mila rubli", ha dichiarato un rappresentante del tribunale. Monetocka ha espresso più volte il proprio dissenso all'invasione russa dell'Ucraina, e ha anche composto canzoni di tono antimilitarista e pacifista. Lei e la sua famiglia hanno lasciato la Federazione Russa e vivono in Lituania.