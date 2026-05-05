Disposto incidente probatorio in indagine sulla scomparsa di Barbara Corvi

PERUGIA, 05 MAG - Il gip di Terni ha disposto e fissato per il prossimo 10 giugno un incidente probatorio per l'esame del Dna chiesto dalla Procura nell'indagine sulla scomparsa di Barbara Corvi. Gli accertamenti di carattere biologico sulle cartoline recapitate ai figli della donna pochi giorni dopo la sua scomparsa, a firma della donna ma - elemento accertato da perizie - non scritte da lei, porteranno al raffronto fra gli elementi genetici eventualmente riscontrati sulle stesse e i profili dei due indagati - l'ex marito di Barbara, Roberto Lo Giudice e suo fratello Maurizio - ma anche di una terza persona non sottoposta alle indagini preliminari ma citata dal gip nel contesto dell'accertamento irripetibile. Il giudice ha così accolto la richiesta formulata dai difensori di Roberto Lo Giudice, gli avvocati Cristiano Conte e Giorgio Colangeli, anche rispetto all'estensione dell'accertamento a persone diverse da quelle iscritte nel registro degli indagati dopo la riapertura del fascicolo da parte della procura della Repubblica di Terni, avvenuta circa un anno fa.