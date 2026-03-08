Giornale di Brescia
Dispositivo esplosivo vicino casa di Mamdani, Fbi indaga per terrorismo

NEW YORK, 08 MAR - L'Fbi ha aperto un'indagine per terrorismo dopo che un dispositivo esplosivo che avrebbe potuto uccidere varie persone è stato lanciato contro l'abitazione del sindaco di New York Zohran Mamdani. Lo riporta Cbs citando alcune fonti. Il dispositivo è stato lanciato durante una manifestazione contro i musulmani. Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York.

Argomenti
NEW YORK

