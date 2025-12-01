Disperso Gran Sasso, sorella si rivolge a sensitivo-influencer

L'AQUILA, 01 DIC - Nel vuoto lasciato da giorni di ricerche senza esito, la sorella di Karol Brozek, il 44enne disperso sul Gran Sasso, ha scelto di rivolgersi anche a un medium polacco, Krzysztof Jackowski, noto nel suo Paese per essersi occupato di migliaia di casi di persone scomparse e per le presunte collaborazioni con la polizia. Il sensitivo è piuttosto conosciuto sui social network, dove conta decine di migliaia di follower, ma soprattutto in televisione dove compare in numerose ospitate. È quanto riferisce all'ANSA la stessa donna, Diana, spiegando di averlo contattato prima telefonicamente e poi via mail. Nella comunicazione ha inviato una foto del fratello, l'indicazione del luogo in cui era parcheggiato il camper e la data della scomparsa. A rispondere non è stato direttamente Jackowski, ma la sua assistente, che le ha trasmesso il numero di un conto bancario per il pagamento del servizio. La risposta è arrivata in un secondo momento, con un messaggio sintetico accompagnato da una mappa del massiccio con l'indicazione di due punti da verificare. Nel testo il sensitivo precisa di non avere certezze e "suggerisce" di controllare quei due luoghi indicati in una mappa. Le aree segnalate risultano comunque prossime al sentiero principale, già oggetto di verifiche da parte dei soccorritori. Tra queste anche l'area della Conca degli Invalidi. Intanto, si pensa alla rimozione del camper, rimasto per giorni come unico veicolo visibile in mezzo alle frequenti tormente di neve.