Disordini al corteo per Cospito, 18 rinvii a giudizio a Torino

TORINO, 30 SET - È stato disposto il rinvio a giudizio di 18 persone per i disordini che si verificarono nel centro di Torino il 4 marzo 2023 durante un corteo di anarchici. Il processo, nel quale fra i reati contestati compare la devastazione, si aprirà nel maggio del prossimo anno. Il corteo era stato convocato in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, l'anarchico che all'epoca stava sostenendo uno sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis cui era sottoposto durante la detenzione. La posizione di Pasquale Valitutti, 77 anni, esponente storico del movimento anarchico in Italia, è stata stralciata e sarà discussa in una prossima udienza in vista comunque della riunificazione nel procedimento principale.