Discoteca abusiva nel seminterrato, il Questore chiude un bar a Pavia

MILANO, 27 GEN - Una discoteca abusiva, senza vie di uscita, è stata scoperta dalla polizia di Stato, il 24 gennaio scorso, nel seminterrato di un bar del centro storico di Pavia. All'interno del locale interrato, raggiungibile solo attraverso una stretta scala a chiocciola e completamente privo di uscite di sicurezza o dei necessari requisiti di agibilità, erano stipate tra le 40 e le 50 persone che ballavano "in condizioni di estremo pericolo per l'incolumità pubblica". Per questo motivo il Questore di Pavia ha disposto la sospensione immediata della licenza per trenta giorni nei confronti del bar. Nel corso dei controlli, sono state anche rinvenute e sequestrate diverse dosi di sostanze stupefacenti, nello specifico 8 grammi di hashish e oltre 5 grammi di marijuana, mentre tra gli avventori identificati c'erano numerose persone con precedenti specifici proprio in materia di droga.