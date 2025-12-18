Disagi per la nebbia all'aeroporto d'Abruzzo, voli dirottati e ritardi

PESCARA, 18 DIC - Disagi, dirottamenti, ritardi e cancellazioni all'aeroporto d'Abruzzo a causa della nebbia che nelle ultime ore è scesa sul territorio. In particolare, nel corso della giornata, i voli provenienti da Milano Malpensa, Bucarest, Torino e Bruxelles non hanno potuto atterrare a Pescara e sono stati dirottati sull'aeroporto di Fiumicino; i viaggiatori sono stati poi accompagnati allo scalo pescarese in bus. Di conseguenza ci sono stati ritardi sui voli per Bergamo, Catania, Malpensa, Bucarest e Torino. Il volo Wizzair per Bucarest, inoltre, è stato cancellato. A Pescara, tra l'altro, in una fase di condizioni meteo favorevoli, in tarda mattinata, è stato dirottato il volo Tirana-Ancona, perché la nebbia non ha consentito l'atterraggio nel capoluogo dorico.