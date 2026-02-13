Disabilità, Locatelli: la carta di Solfagnano arriva nelle scuole

ROMA, 13 FEB - "La Carta di Solfagnano, documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità, arriva nelle scuole attraverso un progetto-concorso, da me fortemente voluto, con l'obiettivo di promuovere i principi e gli impegni sottoscritti dai Paesi G7, e soprattutto una maggiore consapevolezza sui temi dell'inclusione, a partire da una nuova prospettiva che valorizzi i talenti e le capacità di ogni persona, per garantirne la piena partecipazione alla vita delle nostre comunità". Lo annuncia la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. "Ringrazio il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per aver condiviso e sostenuto con convinzione questa importante iniziativa e per il lavoro che sta portando avanti su questi temi - spiega -. La scuola è il primo luogo in cui si coltivano rispetto e partecipazione. Dalle nuove generazioni può e deve partire il cambiamento culturale che stiamo promuovendo anche attraverso la riforma della disabilità: serve valorizzare i talenti e promuovere il protagonismo di ogni persona, per rafforzare le nostre comunità e far crescere il nostro Paese". Il progetto-concorso si rivolge alle scuole primarie e alle scuole secondarie di secondo grado. Entro il 18 febbraio 2026, gli Uffici scolastici regionali dovranno individuare le scuole primarie e secondarie di secondo grado particolarmente impegnate sui temi dell'inclusione e che si sono distinte nella realizzazione di buone ed efficaci pratiche. Le scuole selezionate realizzeranno un elaborato, eventualmente accompagnato da un video della durata massima di 5 minuti, da inviare entro il 30 aprile 2026. Una apposita Commissione costituita a livello nazionale - formata da rappresentanti del ministero per le Disabilità e del ministero dell'Istruzione e del Merito - selezionerà un'opera per ciascun grado di istruzione. Le classi vincitrici avranno l'opportunità di partecipare all'evento EXPOAID 2026 "Io, Persona di valore", in programma a Rimini dal 25 al 27 giugno, e dove si svolgerà la cerimonia di premiazione del progetto-concorso. Le scuole vincitrici riceveranno un contributo di 2.500 euro ciascuna, messo a disposizione dal ministero per le Disabilità, destinato all'attuazione di un progetto per l'inclusione scolastica ispirato ai principi della Carta di Solfagnano, mentre tutte le scuole partecipanti riceveranno una targa ricordo.