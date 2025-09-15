Giornale di Brescia
Disabilità, Locatelli incontra una delegazione giapponese

ROMA, 15 SET - "Questa mattina ho accolto la delegazione giapponese impegnata in uno scambio di buone pratiche ed esperienze che riguardano i servizi per le persone con disabilità. Confrontarsi e condividere percorsi è fondamentale per crescere insieme e costruire strategie comuni che mettano davvero le persone al centro". Lo afferma la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook. "Ringrazio il Governo giapponese - aggiunge - per questa bellissima iniziativa, sono convinta che questa esperienza possa rappresentare un'occasione preziosa per rafforzare la consapevolezza e l'attenzione su temi fondamentali come l'innovazione dei servizi, il progetto di vita e l'inclusione sociale e lavorativa".

ROMA

