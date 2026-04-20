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Disabile violentata mentre dorme, arrestati la figlia e un amico

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NAPOLI, 20 APR - Consentiva al suo complice di abusare sessualmente della madre in gravi condizioni di disabilità fisica e psichica filmando le violenze ma sono stati entrambi scoperti dall'altra figlia della vittima che ha denunciato tutto ai carabinieri a cui ha consegnato i video girati dalla sorella. È accaduto a Napoli dove i carabinieri del nucleo operativo Stella hanno arrestato un 32enne e una 33enne al termine di indagini coordinate dai magistrati della IV sezione (fasce deboli, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone). A entrambi il gip contesta violenza sessuale aggravata. La denuncia è stata presentata ai carabinieri Vomero - Arenella lo scorso 22 marzo. L'uomo ha violentato la vittima, una 59enne, mentre dormiva, approfittando della totale incapacità della donna di potersi difendere. A farlo entrare in casa era la 33enne, che poi riprendeva le scene. A incastrare i due arrestati è stato, in particolare, l' abbigliamento indossato e soprattutto i tatuaggi. Entrambi sono anche accusati di minaccia grave per avere tentato di costringere la donna che li ha scoperti a ritirare le accuse nei loro confronti.   

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