Diritto allo studio, dal Mur 2,25 milioni per 300 borse di studio

ROMA, 26 MAR - Sostenere il diritto allo studio e rafforzare i percorsi di integrazione attraverso la formazione superiore. Con questo obiettivo il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur), su indicazione del Ministro Anna Maria Bernini, ha pubblicato un Avviso per l'assegnazione di 300 borse di studio destinate a studentesse e studenti con protezione internazionale (rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria) o con protezione temporanea, iscritti nell'anno accademico 2025/2026 presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML). L'iniziativa rientra nel progetto MUR-FAMI 1117 ("Capacity building della formazione superiore italiana per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti nella formazione di III grado"), promosso dal MUR e finanziato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 dell'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la capacità del sistema italiano della formazione superiore di accogliere e includere studenti provenienti da Paesi terzi. Le borse di studio hanno un valore di circa 7.000 euro ciascuna, incrementabile fino al 15% per gli studenti con ISEE pari o inferiore a 13.974,30 euro. Il finanziamento complessivo della misura è pari a circa 2,25 milioni di euro. L'Avviso è rivolto alle istituzioni AFAM e alle SSML, che gestiranno l'erogazione delle borse anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio. Le domande potranno essere presentate dal 30 marzo al 15 maggio 2026 . Successivamente, le singole istituzioni pubblicheranno i bandi rivolti agli studenti. L'iniziativa replica il modello già adottato con successo per le università, sempre nell'ambito del Fondo FAMI, che ha già consentito il finanziamento di 100 borse di studio, contribuendo a costruire percorsi concreti di inclusione attraverso l'istruzione. Modalità di partecipazione, termini e documentazione sono disponibili sul sito del MUR: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa