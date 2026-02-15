Dirigente scuola, su ricordo Cutro un equivoco, iniziativa il 25

CROTONE, 15 FEB - "Voglio ricucire questo equivoco con la Cgil e organizzare il ricordo delle vittime di Cutro per giorno 25". Lo dice all'ANSA Girolamo Arcuri, dirigente scolastico dell'Istituto 'Barlacchi-Lucifero' di Crotone che rompe il silenzio per spiegare cosa è successo riguardo alla mancata autorizzazione ad organizzare una manifestazione in ricordo delle vittime del naufragio di Cutro avvenuto il 26 febbraio del 2023 e nel quale morirono 94 persone. "La mia scuola - spiega - ha sempre onorato la memoria delle vittime di Cutro ospitando diverse iniziative. Ero stato io a far contattare la Cgil per chiedere di organizzare la manifestazione. Ed avevo autorizzato l'evento. C'è anche un mio dispositivo in tal senso. Ho chiesto ai miei uffici di chiedere a Cgil di ampliare il dibattito. Successivamente c'è stato un errore interpretativo a livello amministrativo di cui mi rammarico e mi rendo immediatamente disponibile per la celebrazione dell'evento".