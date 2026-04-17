Dirigente scolastico, di tasca mia fringe benefit a quattro dipendenti

VALENZA, 17 APR - Le guerre nel mondo e, in particolare, quella in Medio Oriente, stanno portando da settimane il costo della benzina e del gasolio alle stelle. Un peso che nelle buste paga si fa sentire. Da qui, la decisione di Maurizio Primo Carandini, dirigente dell'Istituto comprensivo Paolo e Rita Borsellino di Valenza (Alessandria), di dedicarsi agli assistenti amministrativi che ogni giorno in auto, da fuori città, raggiungono il posto di lavoro. "Quattro - spiega il preside - sono residenti fuori Valenza e hanno un profondo senso di appartenenza al 'Borsellino'. Lavorano 36 ore la settimana e percepiscono circa 1.300 euro al mese. Pertanto, ho deciso di attivare nei loro confronti un altrettanto segno di riconoscimento e riconoscenza: il fringe benefit, beneficio accessorio". Per aprile, maggio e giugno riconosciuto un contributo in denaro alle quattro assistenti che utilizzano l'auto con differenziazioni rispetto ai chilometri da percorrere. Una decisione del tutto personale, non utilizzando il Fondo di istituto. "Con i propri soldi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Fiero e felice - conclude Carandini - di aver premiato persone meritevoli che incarnano il senso di appartenenza, forza pulsante della nostra scuola".